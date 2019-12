Sparatoria davanti a un supermercato in New Jersey | caccia all’uomo

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 dicembre 2019)in New, precisamente nella città diCity,a un. Secondo quanto riportato dai media locali ci sarebbe una vittima e diversi feriti. L’intera area è in lockdown e il dispiegamento di forze sul posto è ingente. Spari in centro aCity Sono ancora frammentarie le notizie in arrivo daCity, la città del New(Usa) in cui si è registrata unacon un bilancio ancora incerto. Alcuni media riferiscono di una vittima tra le persone ferite, e alcuni agenti di polizia sarebbero stati colpiti. Secondo quanto riportato dal New York Times sarebbero almeno 2 i soggetti entrati in azione nel cuore della città, e lo scontro a fuoco ha impegnato decine di uomini della polizia e delle squadre speciali. MASSIVE police response as gunmen firing at officers & civilians inCity Here’s what we know >> ...

