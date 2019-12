Sardine a Torino Segre | “Saranno le sentinelle della memoria”

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il popolo delleè sceso in piazza anche a. Secondo gli organizzatori, quasi 40 mila persone si sono riunite nel capoluogo piemontese per chiedere alla politica di “tornare a utilizzare un linguaggio adeguato alle istituzioni”. Sul palco è stato letto anche un messaggio inviato da Liliana. Il messaggio di Liliana“Un grande augurio alle, soprattutto ai giovani, la piazza è loro perché saranno lememoria“. Sono queste le parole utilizzate dalla senatrice a vita e testimoneShoah, Liliana, attraverso un messaggio inviato allescese in serata in piazza Castello a. Migliaia di persone hanno affollato piazza Castello con slogan del tipo: “No al razzismo, no al fascismo, porti aperti”, oppure “Salvini è l’emblema di una politica che vogliamo ...

