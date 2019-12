Le Iene | cast | anticipazioni e ospiti di stasera 10 dicembre 2019

termometropolitico

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ledi10Satira, buonumore ma anche cronaca e scottanti temi d’attualità, queste le caratteristiche de Le. Il programma di intrattenimento, in onda oggi 10alle 21.20 su Italia 1, approda ad un nuovo appuntamento con tante storie da raccontare. Come di consueto, al timone della trasmissione ci saranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino che, accompagnati dal commento della Gialappas’s Band, presenteranno interviste speciali, servizi d’inchiesta e reportage. Ma cos’ha in serbo per noi Le? Ledi10Anche questa settimana Antonino Monteleone e Marco Occhipinti tornano ad indagare sulla vicenda del Premier Giuseppe Conte e il concorso con il quale nel 2002 è diventato professore ordinario di diritto privato ...