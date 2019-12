Lacrime e sangue anche in Safilo | 700 esuberi in Italia

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Un piano industriale “” con 700 dei 2.600 dipendenti indichiarati in esubero. In pratica quasi un lavoratore su quattro., il gruppo di occhialeria fondato nel 1934 da Guglielmo Tabacchi e dal 2009 controllato dal fondo olandese Hal, ha comunicato il suo nuovo piano quinquennale, che fa leva su una profonda trasformazione digitale e su un drammatico ridimensionamento delle attivitàne.Da fonti sindacali emerge che nel piano industriale c’è la chiusura dello stabilimento di Martignacco (Udine), in cui operano circa 250 addetti. La fine “delle licenze del lusso Lvmh”, inclusa quella con Dior, rende “necessario” un “piano di riorganizzazione e ristrutturazione industriale” con “conseguente riallineamento delle proprie strutture” al “nuovo scenario produttivo che ...

