Jazz Do It The Neighbours Trio scalda e infiamma il Crash | “la libertà del Jazz è il

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) E’ stata una serata ricca e suggestiva quella che ha visto l’inaugurazione alRoma della nuova sorprendente rassegna musicale “Do It”, dedicata non solo alma anche al soul, il blues, l’R&B e tutte quelle atmosfere che ricordano la sperimentazione e il genio dell’improvvisazione. A calcare per primi l’intimo palco del locale romano (ormai rinomato tempio del gusto e della musica live, grazie anche alla sua interessante proposta di musiche e rassegne originali e meno convenzionali) undi musicisti “nostrano”: the, ovvero Veronica Monaco (voce), Davide Cuomo (chitarra) e Dario Pimpolari (basso). “La nostra passione per la musica credo sia sempre stata in ognuno di noi, col tempo poi è uscita fuori attraverso lo studio degli strumenti” mi racconta proprio Veronica, che ha iniziato da piccola a cantare e a suonare, mentre Davide ha abbracciato la ...

