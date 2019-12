Dl Clima | il Governo ottiene la fiducia alla Camera | 305 voti favorevoli

Dl Clima - governo pone fiducia a Camera : 13.45 Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge Clima, già approvato dal Senato. Lo ha annunciato in Aula il ministro per i Rapporti con il Parlamento, D'Incà. Il voto di fiducia è fissato per domani mattina, alle 12.10, come deciso dalla Conferenza dei capogruppo. Il provvedimento deve essere convertito in legge entro venerdì prossimo.

Clima : Conte scrive a 11enne Lavinia - ‘Governo impegnato molto seriamente’ : Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “La tua sensibilità per la tutela dell’ambiente è lodevole. Se tutti gli abitanti del pianeta avessero la tua stessa premura potremmo compiere decisivi passi in avanti per contrastare i cambiamenti Climatici e proteggere ben più efficacemente l’ambiente e le bio-diversità. Posso rassicurarti che anche io ho molto a cuore questi obiettivi e con il Governo ci stiamo impegnando molto ...

“Gli italiani - il solare e la green economy” : l’89% è preoccupato dai cambiamenti Climatici e solo il 2% crede nell’azione del Governo a contrasto : È stato presentato oggi il XVII Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy”, realizzato dall’Osservatorio sul solare della Fondazione UniVerde e da Noto Sondaggi, i cui dati sono stati divulgati al convegno “La transizione energetica e la riconversione ecologica per un green New Deal”, organizzato presso l’Auditorium del MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo con la main partnership di Enel, con la ...

Decreto Clima - primo ok al Senato : ora va alla Camera. Di Maio : “E’ il primo della storia”. Zingaretti : “Al governo per cambiare tutto” : Il Senato ha approvato il Decreto Clima con 136 sì, 93 no e due astenuti. Ora il provvedimento passa alla Camera. “Continuiamo a lavorare con impegno per rispettare il cronoprogramma” twitta il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Il testo contiene, tra le altre cose, misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti Climatici e il miglioramento della ...

Clima - COP25 : il governo spagnolo pronto ad aiutare Greta Thunberg ad arrivare a Madrid : Il governo spagnolo è pronto ad aiutare Greta Thunberg ad arrivare a Madrid, per partecipare a dicembre alla conferenza sul Clima COP25, che avrebbe dovuto tenersi a Santiago del Cile. “Cara Greta, sarebbe bello averti qui a Madrid. Hai fatto un lungo viaggio e aiuti tutti noi a sollevare le preoccupazioni, ad aprire le menti e a sostenere le azioni, ci piacerebbe aiutarti ad attraversare l’Atlantico. Pronta a contattarti per ...

Manovra - Moscovici : “Lettera diversa da quella inviata a governo precedente : c’è Clima costruttivo” : Moscovici spiega la lettera della Ue all’Italia sulla Manovra e cerca di allontanare le voci di una crisi. "Penso che gli italiani non saranno affatto sorpresi dalla lettera - ha detto il commissario - non è certo un segreto e si sviluppa in un clima di trasparenza. Ho avuto l'occasione di incontrare Roberto Gualtieri a più riprese, i nostri servizi si parlano costantemente".Continua a leggere

Governo - Di Maio : “Clima ottimo - avanti. Ringrazio Conte e tutte le forze politiche” : “Ieri il Governo ha dato una grande prova di responsabilità e di impegno nei confronti dei cittadini italiani. Ieri siamo stati impegnati nel definire i dettagli del cosiddetto ‘decreto fiscale’. Vorrei ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato, non solo i parlamentari e i ministri 5 Stelle e tutti i nostri tecnici, ma anche tutte le altre forze politiche del Governo“. E’ il ringraziamento pronunciato dal ...

Le contraddizioni del governo sugli investimenti per il Clima : Mentre il consiglio dei ministri approvava, salvo intese, il Documento Programmatico di Bilancio 2020, l’agenzia europea sull’ambiente rendeva pubblico lo studio scientifico sull’impatto dell’inquinamento in Europa da Pm 2,5, biossido di azoto e ozono, confermando dati drammatici per il nostro Paese: 76.200 decessi prematuri solo nell’anno 2016 e 717.200 anni di vita persi.L’Organizzazione mondiale della ...