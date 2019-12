Decreti Sicurezza | Radicali | “Governo li cambi come chiesto da Mattarella” Fiano Pd e

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Sono passati 18 mesi da quando, il 4 ottobre 2018, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto legge su Immigrazione ee quattro mesi dall’ok al Decretobis. Entrambi accompagnati da puntualizzazioni e richieste di modifiche. “Avverto l’obbligo di sottolineare che, in materia,affermato nella Relazione di accompagnamento al decreto, restano ‘fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato’, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare quanto direttamente disposto dall’articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia”, scrisse a ottobre il capo dello Stato al premier Giuseppe Conte. Così è proprio a Mattarella che iItaliani rivolgono un appello nella Giornata mondiale dei Diritti umani, chiedendogli di richiamare nel ...

