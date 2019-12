Ultime Notizie Roma del 09-12-2019 ore 20 | 10

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano monferrini informazione politica in apertura con meccanismo europeo di stabilità il mese di tutti abbiamo bisogno tranne che di una fiammata di autolesionismo di cui ogni tanto purtroppo il nostro paese protagonista lo dici il commissario Ue agli affari economici Paolo Gentiloni durante ininvestment forumGiunti non invita anche ad adeguare il fatto di stabilità perché era stato pensato nel periodo della crisi e ora va rivisto Ci sono nuove sfide sono diverse riguardano prevalentemente il clima è una crescita Bassa c’è il governo fuori la questione di fiducia alla camera per il decreto legge sul clima l’ho annunciato all’assemblea di Montecitorio il ministro per i rapporti con il Parlamento Che paura convocata la conferenza dei capigruppo di Montecitorio che dovrà decidere sui lavori ...

