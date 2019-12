newsmondo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sparatoria a, colpi di pistola tra laal quartiere Vasto. Ferito un uomo di origini nigeriane. La vittima è stata aggredita da due uomini arrivati a bordo di uno scooter. Momenti di paura aper una sparatoria al Vasto, uno dei quartieri più popolosi di. L’episodio è avvenuto intorno alle dodici, quando diversi colpi di pistola sono stati esplosi in via Venezia. Il bilancio è di un ferito. Si tratta di un uomo di origini nigeriane colpito alle gambe., sparatoria al quartiere Vasto La sparatoria è avvenuta in pieno giorno e tra la. Ai primila gente ha cercato rifugio all’interno dei negozi, nelle strade vicine o addirittura sotto le macchine parcheggiate nell’afta via Venezia, al quartiere Vasto. fonte foto https://www.facebook.com/carabinieri.it/ Le ricostruzioni della sparatoria: due uomini in scooter ...

NewsMondo1 : Terrore a Napoli, spari tra la folla - Alex94Moro : @PBPcalcio Terrore napoli ora - zazoomnews : Terrore a Napoli spari tra la folla: extracomunitario ferito alle gambe - #Terrore #Napoli #spari #folla: -