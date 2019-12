Terremoto magnitudo 4 5 nel Mugello e sciame sismico | INGV | “Attese scosse anche più

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “L’area delè nota per dare sequenze sismiche ricche di eventi, come abbiamo già avuto modo di registrare questa mattina: nelle ore successive aldi intensità 4.5 si sono verificate più di 50 altre. Ci attendiamo che continueranno nei prossimi giorni, e non possiamo escludere nulla, neppuredipiù significativa“: lo ha dichiarato all’AGI Antonio Piersanti, sismologo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, riferendosi all’eventoverificatosi questa mattina alle 04:37 tra i comuni di Scarperia San Piero e Barberino del. “Si è trattato di undi profondità inferiore ai 10 km e a carattere distensivo, parliamo cioè di una sismicità che è peculiare a tutto l’Appennino centrale e meridionale.di questa entità non dovrebbero comportare danni di alcun ...

