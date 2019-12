Mattarella | “C’è chi paga le tasse con onestà e chi sfrutta gli altri e questo è

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “L’evasione? È l’esaltazione dell’individualismo esagerato. È un problema serio in molti paesi, lo è nel nostro. Significa ignorare che si vive insieme e la convivenza significa contribuire tutti insieme, come dice la Costituzione, alla vita comune. Chi evade si sottrae a questi doveri, cerca dire lecheno gliper i servizi di cui si avvale. È una cosa a rifletterci davvero indecente, di particolare gravità”. Così il presidente della Repubblica Sergiodefinisce l’evasione fiscale rispondendo ad alcuni studenti della scuola secondaria di secondo grado, ospiti del Quirinale. “Nell’ultimo documento ufficiale l’evasione è pari a 119 miliardi di euro, una somma enorme. Se scomparisse la possibilità di aumentare pensioni, stipendi,per chi le, e così via, aumenterebbe – aggiunge il Capo ...

