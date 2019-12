Lucia Annunziata a Matteo Salvini | “Perché si è messo un coglioncino a collo alto?” La

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Sono state scritte parole e parole sul fatto che ha cambiato look, ci spiega perché si èun… maglioncino aalto prima di andare via?“, il lapsus dinel corso dell’intervista connon passa inosservato. La giornalista nel finale di “Mezz’ora in più“, il programma in onda la domenica pomeriggio su Rai3, si sofferma sul maglioncino nero del leader della Lega scivolando però linguisticamente. @Mezzorainpiu @mi “Sarà un lapsus freudiano????? pic.twitter.com/rU6pHMAeFx — Marco Milli (@marcomilli) December 8, 2019 Una gaffe che in pochi minuti diventa virale generando decine e decine di tweet sul tema tra chi sorride ricordando però che si trattava di un semplice errore e chi invece sostiene che laabbia pronunciato la parola “” ...

matteosalvinimi : Di fronte al “#coglioncino” di Lucia Annunziata (può capitare!) ho cercato di rimanere impassibile!?? Comunque orgog… - matteosalvinimi : #Salvini: noi abbiamo scelto Lucia Borgonzoni perché brava, non perché donna. Non so che dati abbia Lei, dottoressa… - matteosalvinimi : Vi aspetto oggi alle 15 in diretta su Rai Tre da Lucia Annunziata. Se proprio non avete niente di meglio da fare, a… -