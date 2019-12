Ex Ilva | “quando i privati non ce la fanno è giusto che intervenga lo Stato”

meteoweek

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ex. Parla il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli: Se inon riescono a garantire posti di lavoro, deve intervenire lo Stato. “Quando inon ce lache ci sia lo Stato in settori strategici per garantire la continuità produttiva, i posti di lavoro e il risanamento ambientale. Così … L'articolo Ex: “quando inon ce lachelo Stato” proviene da www.meteoweek.com.

