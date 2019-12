Ecco il piano 2020 di Tim per il 5G

wired

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Un turista virtuale da Monza sta visitando piazza Navona con una guida connessa da Torino grazie al 5G e a un visore Oculus (foto Daniele Monaco) Chiude l’anno con uno sprint finale e apre il nuovo pensando già al 2021: il 5G di Tim in Italia accende le antenne a Monza e Brescia, punta al raddoppio su Milano entro ile “conquista” anche Genova e Ferrara, due capoluoghi in più rispetto ai piani iniziali per il 2019. Procede così ildi copertura nazionale dell’operatore che ha già interessato Roma, Napoli, Torino, Bari, Matera, Firenze, Verona e Bologna. Entro due anni servirà in totale 120 città, 200 destinazioni turistiche (oggi sono 120), 245 distretti industriali (oggi 50) e 200 progetti tematici (oggi sono 30). Milano, città “5G ready” per Tim, vanta già una copertura su un terzo della popolazione grazie a 60 nodi che entro fine dicembre ...