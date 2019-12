Death Stranding | disponibile un montaggio ufficiale con le reazioni degli streamer al

eurogamer

(Di lunedì 9 dicembre 2019)è stato un gioco molto importante per Sony e atteso dai fan, e facendo perno su un forte comparto narrativo non ha certo mancato di emozionare milioni di giocatori.Ebbene, proprio a questo riguardo Sony ha pubblicato un interessantecon tutte ledei varial gioco e al gameplay, e naturalmente non sono mancati pianti a dirotto."Grazie a tutti per giocare! Abbiamo creato un breve video delle fantasticheche abbiamo visto da parte di vari utenti che stavano giocando al nostro gioco" possiamo leggere nel tweet di Kojima Productions, che possiamo vedere qui di seguito.Leggi altro...

