Auto elettriche | via libera Commissione UE a investimenti per le batterie

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Laeuropea ha dato il suo benestare alla formazione di un consorzio di 17 società per lo sviluppo e la realizzazione dirizzando sette stati membri ad erogareper 3,2 miliardi di euro. Bruxelles, in una nota, ha anche chiarito che considera tali sussidi compatibili con la normativa sugli aiuti di stato. Nell’ordine, la Germania investirà 1.25 miliardi di euro, la Francia 960 milioni, l’Italia 570 milioni, la Polonia 240 milioni, il Belgio 80 milioni, la Svezia 50 milioni e la Finandia 30 milioni. Secondo laeuropea, talipubblici dovrebbero fare da volano a quelli privati, per ulteriori 5 miliardi di euro. Come detto, il progetto coinvolgerà 17 aziende del settore, tra cui Bmw, Basf, Solvay, che lavoreranno insieme e con altri 70 partner esterni, come Pmi e società di ricerca europee. ...

borghi_claudio : @DavideScotti11 La pressione fiscale può salire anche per il saldo e stralcio o per il recupero dell'evasione o, se… - carlosibilia : Con l'#ecobonus la vendita di auto elettriche ha subito un incremento mai visto prima. Con il Decreto fiscale este… - Mov5Stelle : Il nostro #ecobonus sta dando i suoi frutti. A novembre un importate balzo in avanti nella vendita di auto ecologi… -