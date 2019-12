Andressa show | Thomas e Thestrup | la Roma passa 1-4 a Milano

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019)– Trionfo dellafemminile in quel di Solbiate Arno. La squadra di coach Bavagnoli esce dallo stadio Felice Chinetti con 3 punti, merito del largo successo per 4-1 sull’Inter di Attilio Sorbi. La doppietta di, il gol die il sigillo divanificano il momentaneo pareggio di Tarenzi e permettono alle giallorosse di superare attualmente al terzo posto il Milan oltre a mantenere il passo della Fiorentina, salendo a quota 18 punti in classifica. Secondo centro consecutivo su calcio di rigore perNonostante l’assenza dell’ultimo momento di capitan Bartoli, fermata per un problema al polpaccio durante il riscaldamento e sostituita da Soffia, le capitoline portano a casa la seconda vittoria consecutiva. C’è tanta farina del sacco dinel successo esterno del lunch match della nona giornata di serie A, perché la ...

