Tragedia di Corinaldo un anno dopo | genitori e ragazzi insieme

quotidianodiragusa

(Di domenica 8 dicembre 2019) MILANO - Unladi, consumata la notte tra il 7 e l'8 dicembre scorso, il COGEU (ComitatoUnitario) ha...

emergenzavvf : Un anno fa la tragedia di #Corinaldo (AN). Il ricordo di quella terribile notte, il pensiero rivolto ai cinque adol… - Avvenire_Nei : Mia, sopravvissuta a Corinaldo, chiusa nel silenzio. Oggi si racconta - redazioneiene : “Vorrei la mamma, vorrei che tornasse”. Gemma ha perso sua madre in quella tragica notte in discoteca. Un anno dopo… -