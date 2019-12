Traffico Roma del 08-12-2019 ore 11 | 30

romadailynews

(Di domenica 8 dicembre 2019) LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SIA SULLE AUTOSTRADE, SULLE GRANDI STRADE DI COLLEGAMENTO E SULLE VIE CITTADINE. CI SONO COMUNQUE DELLE ECCEZIONI: IN VIA ARDEATINARALLENTATO, ALL’ALTEZZA DEL GRA, IN DIREZIONE FUORI, PER LA PRESENZA DI CICLISTI. POSSIBILI DEI DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO VIA APPIA NUOVA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’ARCO DI TRAVERTINO, IN DIREZIONE DEL GRA. PROBABILI DIFFICOLTÀ’ ANCHE IN VIA VINICIO CORTESE, PER UN VEICOLO IN FIAMME NEI PRESSI DI VIA ELIO CHIANESI. DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN TUTTA LA CITTÀ, IN PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA E POI ALL’ESQUILINO E PIAZZA VENEZIA. CHIUSURE E DEVIAZIONI GIA ATTIVE IN TUTTE QUESTE AREE. NEL QUARTIERE SAN LORENZO, DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DI PORTA ...

