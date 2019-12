oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Subito grande spettacolo nella tappa inaugurale di(Stati Uniti) valevole per ladeldi-2020., infatti,la gara odierna approfittando della pessima seconda manche del suo connazionale Felix Keisinger che, primo fino a metà gara, getta alle ortiche tutto con una seconda discesa davvero al di sotto delle aspettative. La gara, disputata con temperatura di 4 gradi sotto lo zero e con un vento fortissimo e fastidioso, ha visto quindi la vittoria del tedescocon il tempo complessivo di 1:46.32 (53.12 e 53.20) precedendo il lettone Martins Dukurs di 12 centesimi (53.14 e 53.30) e il russo Alexander Tretiakov di 39 (53.17 e 53.31). Quarta posizione per un altro tedesco, Alexander Gassner a 45 centesimi, autore di una rimonta clamorosa nella seconda manche, dopo l’11esimo crono della prima. Quinta posizione, come detto, per ...

OA_Sport : #Skeleton, Coppa del Mondo Lake Placid 2019: Axel #Jungk inizia con il piede giusto e vince davanti a #Dukurs e… - DanieleRaponi : #Margaglio ???? 25ª non qualificata alla seconda discesa #Loelling ???? vince nello #skeleton #LakePlacid Coppa del Mon… - CasaleNews : #ValentinaMargaglio venticinquesima nella gara di Coppa del Mondo a #LakePlacid #Skeleton #Monferrato -