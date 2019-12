Sampdoria-Parma | le formazioni ufficiali | c’è Cornelius | sorpresa in difesa per i

calcioweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019)scendono in campo per la 15ª giornata di Serie A. In netta ripresa i blucerchiati, nonostante la sconfitta rimediata a Cagliari lunedì scorso, serve una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. Naviga in acque un po’ più tranquille il, che sicuramente vorrà uscire dal Ferraris di Genova con qualche punto per continuare a tenere a distanza le squadre impegnate nella lotta salvezza. Di seguito ledella gara in programma alle ore 18., le(4-4-2): Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri(4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski,, Gervinho. All. D’Aversa Scarica o Aggiorna l’App da Google Play ...

FansCalcio : Sampdoria Parma, il risultato in diretta live della partita di Serie A - GalloDjSimone : guardando Sampdoria Genoa vs Parma Calcio 1913 S.r.l. presso Stadio Luigi Ferraris - rossi20_rossi : RT @Fantacalcio: Sampdoria-Parma, le formazioni ufficiali: Kulusevski con Gervinho e Cornelius -