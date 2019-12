Orfane di femminicidio | l’Inps non richiederà alcun risarcimento

open.online

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’Inps non darà seguito alla richiesta diavanzata nei confronti delle figlie minorennidi. Il padre, 40 anni, nel 2013 aveva ucciso l’ex moglie di 38 anni a Marina di Massa (Massa Carrara, Toscana) e poi si era suicidatosi. Prima di uccidere la donna, l’ex marito aveva ferito un altro uomo. La lettera con cui l’Inps chiedeva il pagamento di 124mila euro, tra indennità malattia e assegno di invalidità per le persona ferita era «un atto dovuto», imposto dalla legge, «ma non ci saràatto esecutivo», assicura il presidente dell’Istituto di previdenza, Pasquale Tridico, dando rassicurazioni alla famiglia delle due ragazzine oggi 12 e 14 anni. Un caso che si chiude dopo l’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A lui si era appellato lo zio delle piccole, chiedendo aiuto per una «vicenda ...

