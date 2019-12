Gemma Galgani si dispera a Uomini e donne | arriva una segnalazione su Juan Luis Ciano

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Serena Granato La dama torinese del trono over di, ha avuto una crisi emotiva durante la registrazione della nuova puntata Dopo essere stata al centro del gossip per aver accolto a braccia aperte -al Trono Over- il suo nuovo pretendente,è tornata a far parlare di sé per via dell'ennesima crisi avuta nello studio di. Così come emerge dalle ultime anticipazioni televisive trapelate in rete, laè scoppiata a piangere nello studio del dating-show di Maria De Filippi, durante la registrazione della nuova puntata, tenutasi lo scorso sabato 7 dicembre. E il motivo legato al nuovo sfogo dellaè presto detto.ha ricevuto un'importantesulla condotta assunta da, che attribuirebbe a quest'ultimo della malafede nei riguardi della Redazione e della stessa dama ...

