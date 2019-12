Elodie e Mahmood fidanzati? Marracash reagisce alla gaffe

gossipetv

(Di domenica 8 dicembre 2019)scambiato per: la reazione del rapper Piccolo incidente tecnico per Il Resto del Carlino. Il giornale bolognese, commentando le presenze popolari invitatePrima della Scala del 7 Dicembre, è incappato in un piccolo errore:è stato confuso con con. Il rapper e la sua fidanzataerano tra gli invitati … L'articoloproviene da Gossip e Tv.

Enzo_DiNapoli : @marracash @Mahmood_Music Elodie sei poco seria ?? - GenovaOn : “Elodie e Mahmood fidanzati” – la gaffe di un quotidiano e la reazione di Marracash - amaricord : @marracash @Mahmood_Music Elodie e MAHMOOD e il RAPPER Mahmood, hanno un tantino le idee confuse ?? -