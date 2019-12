Dove vedere Sampdoria-Parma in diretta streaming o in tv

termometropolitico

(Di domenica 8 dicembre 2019)ino in tvè il primo posticipo della 15esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le 18.00 di domenica 8 dicembre, stadio “Ferraris” di Genova. Ladifficilmente avrà digerito il rocambolesco esito della partita di Cagliari: in vantaggio di 2 gol, la squadra di Ranieri è uscita dal campo senza raccogliere nemmeno un punto. Un motivo in più per rialzare subito la testa e aumentare il gap con le dirette inseguitrici, tra cui i rivali storici del Genoa. Nota lieta è stata il ritorno al gol di Fabio Quagliarella, capocannoniere nella scorsa stagione e, fino a lunedì scorso, autore di un solo gol, su rigore. La doppietta al Cagliari sarà solo l’inizio? Anche ilè reduce da una sconfitta, quella contro il Milan al “Tardini”: così come successo ...

GenovaOn : Slavia Praga Inter streaming live e diretta tv: dove vedere la partita della Champions League… - CalcioIN : Info Rojadirecta Bologna-Milan Sassuolo-Cagliari Lecce-Genoa, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi… - giovannipiano64 : RT @C619Sandro: @saletthacarlo @VKindq @hollygo666 A questo link puoi vedere la posizione attuale della Ocean Viking e gli ultimi porti dov… -