huffingtonpost

(Di domenica 8 dicembre 2019) Deienni non si sa niente. Invisibili alla politica, dipinti attraverso stereotipi, con un piede nel regno dei ragazzi e l’altro in quello degli adulti. Su un terreno troppo soggetto a smottamenti per non farci tremare le gambe, troppo instabile per non farci temere che possanosabbie mobili. Abbiamo(o quasi: chi scrive ne ha 28) e reclamiamo – per dirla con Virginia Woolf – “una stanza tutta per noi” in cui scrivere il romanzo della nostra vita, ma la porta è chiusa a chiave e qualcuno deve aprire. Così Marco, uno di noi, bussa alla porta di Concita De Gregorio e si presenta: “Ho, sono il soldato di unainvisibile”.A questo combattente e al suo conflitto, la giornalista e scrittrice regala le pagine diIn tempo di(Einaudi, 2019), una stanza in cui parlare disi ...

MauroGentileTv : RT @HuffPostItalia: Avere trent'anni nel 2020 è come essere in guerra - sciroccoxyz : RT @HuffPostItalia: Avere trent'anni nel 2020 è come essere in guerra - Devabole : RT @HuffPostItalia: Avere trent'anni nel 2020 è come essere in guerra -