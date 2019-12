Scontro tra un filobus e un camion dei rifiuti a Milano Una passante | investita | è in

agi

(Di sabato 7 dicembre 2019)tra un autobus dell'Atm e un mezzo dell'azienda diAmsa questa mattina a. L'incidente ha coinvolto una ventina di persone. Alcune in gravi situazioni. Un uomo è stato portato all'ospedale in arresto cardiaco. Una donna di 49 anni si trova in coma dopo essere stata trasportata in codice rosso al Sacco. La signora stava camminando e si trovava a piedi al semaforo dove stava per attraversare, proprio all'incrocio è stata travolta. Secondo la ricostruzione della polizia locale presente sul posto ilAmsa, la società deimilanese, veniva da via Marostica e stava attraversando la circonvallazione perpendicolarmente diretto in via dei Gracchi; il91 percorreva invece via Bezzi in direzione Piazza Napoli: proprio all'incrocio lo. Uno dei pali dei semafori è stato sbalzato venti metri piu' in la' e si trova ...

