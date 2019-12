Cormezz | Ancelotti non esclude di dimettersi dopo la qualificazione agli ottavi

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il Corriere del Mezzogiorno torna a parlare del contratto di Carloe sopratutto della clausola relativa all’utilizzo dei social, per sottolineare in primo luogo che non è affatto lì che verte la discussione e non sono assolutamente questi i problemi che potrebbero mettere in discussione la permanenza dial Napoli, bensì lo è il risultato della gara di oggi contro l’Udinese. In caso di prestazione non soddisfacente e anche in caso di vittoria contro il Genk, l’allenatore potrebbe pensare diUdine non basterà, c’è il Genk in Champions martedì prossimo e il passaggioè una soddisfazione a cui non vorrà rinunciare. Il resto è un futuro altrove, forse anche già scritto. De Laurentiis gli ha rinnovato la fiducia, un atto dovuto. Lui nonchelapotrebbe. Uno scenario possibile ma ...

