Comunicato Curva Nord | «L’Inter di Conte merita pieno supporto»

(Di sabato 7 dicembre 2019) Lasi schiera a favore di: la posizione della tifoseria organizzata dopo i fischi a San Siro durante Inter Roma Laha espresso attraverso unufficiale ilappoggio all’Inter della gestione, dissociandosi dai fischi sentiti in occasione del pareggio con la Roma. Ecco la posizione degli ultras nerazzurri sulla vicenda. «Non serviva il richiamo diper vedere come troppa gente a San Siro non sia degna di chi rappresenta la Nostra squadra. Per noi VERI tifosi interisti è inaccettabile che, ogni qualvolta la squadra raggiunga i livelli di competitività a cui teniamo, il resto del pubblico si faccia assalire dalla “sindrome da juventino mancato” per cui comincia a contare solo il risultato. Noi siamoemblema di tradizione milanese e di valori che DEVONO andare oltre il risultato. Chi vuol esser da Inter dovrebbe ...

SpazioInter : #Inter, comunicato della #CurvaNord: 'Stop ai fischi. Sostegno al di là del risultato' - - IntSolo : Mi trovo d'accordo con un comunicato della Curva Nord. È grave dottore? - MarisciaFox : RT @interista494: Penso per la prima volta di essere d'accordo con un comunicato della curva nord -