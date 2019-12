Boxe | la redenzione e la rivincita di Anthony Joshua | il riscatto del Campione del Mondo

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) La, la rinascita, il grande ritorno, laestrema.si è ripreso “tutto quello che è suo”, giusto per citare una celeberrima serie televisiva, e si è laureatodelWBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Il britannico era dato per finito sei mesi fa dopo la disastrosa notte di New York, da più parti erano arrivati i consigli di ritirarsi, di lasciare perdere, che lanon faceva per lui e che era solo un montato. Il 1° giugno aveva perso contro Andy Ruiz Jr., un signor nessuno che non sarebbe dovuto nemmeno salire sul ring del Madison Square Garden e che si era trovato lì come sostituto dello sfidante originario, quel Jarrell Mirrell risultato positivo a un controllo antidoping. Il colosso di Watford era capitolato al cospetto di un uomo venuto dal nulla che balzava agli occhi soprattutto per la sua mole mostruosa da oltre 120 ...