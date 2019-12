Anticipazioni Verissimo | Silvia Toffanin svela gli ospiti del 14 dicembre

lanostratv

(Di sabato 7 dicembre 2019), anticipazionesabato prossimo:intervista un concorrente del GF Vip 4 Al termine della puntata di oggi,ha anticipato alcuni deglidi sabato 14di. Tra i tanti, infatti,intervisterà uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 4, in partenza a gennaio su Canale 5. La padrona di casa del contenitore del sabato pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset non ha fatto il nome dell’ospite, limitandosi infatti a dire che lo scopriremo soltanto sabato prossimo. Ovviamente con lee il fatto chesia registrato, molto probabilmente, il nome uscirà prima. Di chi si tratta? Sarà forse un’intervista a Rita Rusic, già confermata da Alfonso Signorini (nuovo padrone di casa del reality, ndr) oppure dobbiamo aspettarci qualche sorpresa clamorosa? Non ci resta, dunque, che ...

zazoomblog : Verissimo Anticipazioni e ospiti: Ilaria D’Amico e quell’aborto mancato - #Verissimo #Anticipazioni #ospiti: - zazoomnews : Verissimo Anticipazioni e ospiti: Ilaria D’Amico e l’aborto mancato - #Verissimo #Anticipazioni #ospiti: - infoitcultura : Verissimo, anticipazioni: gli ospiti della tredicesima puntata -