Suzuki Jimny - Debuttano gli accessori originali

quattroruote

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Laha reso disponibile in Italia una gamma didedicati alla: oltre all'abbigliamento e al merchandising personalizzato, sono presenti una serie di prodotti dedicati alla vettura e al suo utilizzo nel tempo libero. Glisaranno disponibili presso la rete vendita ufficiale.Estetica e tecnica. Per quanto riguarda l'estetica della piccola fuoristrada, è possibile applicare speciali modanature silver su paraurti e sottoporta, la mascherina e gli inserti di paraurti e minigonne con finitura lucida, oltre che i set di adesivi con motivo camouflage, oppure con disegni geometrici ispirati alla SJ. Sono inoltre disponibili le piastre in alluminio per proteggere i differenziali, i deflettori anteriori e i paraspruzzi, mentre nell'abitacolo si possono installare le cornici silver, i tappetini in gomma o in tessuto e sono previsti anche i sedili per i ...

FMformulamotori : Suzuki JIMNY: voglia di personalizzazione - Natocnlavaligia : Suzuki JIMNY: i dettagli fanno la differenza - solomotori : Suzuki, una collezione di accessori pensata per Jimny -