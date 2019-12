Quirinale | Conte a colloquio da Mattarella Poi il chiarimento del premier | «Nessun cenno

open.online

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il presidente del Consiglio Giuseppeè alper uncon il presidente della Repubblica Sergio. L’incontro al Colle avviene mentre i partiti di maggioranza sono impegnati nel terzo vertice nelle ultime 24 ore per trovare un accordo sulla Manovra economica, in particolare sulle tasse su plastica e bibite zuccherate. «Era ungià programmato – ha chiarito in tarda serata, durante la conferenza stampa sulla manovra –a urgenza, il confronto rientra nelle abitudini che abbiamo con il Capo dello Stato, quello di aggiornarci ogni tanto. Tenete presente che in questi giorni c’è stato anche il summit Nato, poi certo c’è stato anche rapido aggiornamento sullo stato della manovra maaccento sulla tenuta della maggioranza». L'articoloda. Poi ildel ...

