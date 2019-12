tg24.sky

(Di venerdì 6 dicembre 2019) È stata tenuta prigioniera in unper circa un mese ed è stata legata e, finché non è riuscita a scappare camminando per 6 km nei boschi. È la storia di una donna di 53 anni, tenuta prigioniera dall’ex cognato di 55 anni nelle campagne fiorentine. L’uomo è statoe portato in carcere. Imprigionata e picchiata con un tubo di plastica Il 55enne è accusato di sequestro di persona in concorso, lesioni, violenza sessuale, violenza privata, rapina e indebito utilizzo di carte di pagamento. La vicenda, come hanno ricostruito i carabinieri, risale agli inizi di settembre quando l'uomo, con la complicità di un fratello, aveva attirato nella propria casa, in una zona isolata della Val di Sieve, la donna, che è la sua ex cognata (è l'ex moglie di un altro fratello). Con l'inganno l'aveva fatta entrare in une lì l'aveva picchiata usando anche un tubo di plastica. ...

Vince7914 : RT @hele_fr: #Firenze, segregata e abusata in un pollaio per un mese. Mica lo hanno arrestato il gip gli ha dato addirittura l'obbligo di d… - SkyTG24 : Firenze, segregata in un pollaio e abusata: arrestato aguzzino - novasocialnews : Stuprata e segregata per un mese nel pollaio in mezzo ai boschi: l'aguzzino era il cognato #novasocialnews… -