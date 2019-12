Control non è in arrivo su Xbox Game Pass | Remedy smentisce il boss di Xbox Phil Spencer

eurogamer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Poche ore fa ildiaveva annunciato, attraverso una diretta su Mixer, che l'apprezzatosarebbe arrivato all'interno di. Tuttavia, sembra proprio che non sarà così.In un successivo aggiornamento, è arrivata la smentita direttamente da parte di.In una breve dichiarazione pubblicata su Twitter,ha affermato chenon arriverà su. Lo studio finlandese ha anche affermato di non avere notizie o annunci sul fatto chesia innel servizio di Microsoft. Leggi altro...

