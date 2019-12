Come funziona Signal | l’app di messaggistica usata dai protagonisti del caso Luca Sacchi

open.online

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’appè stata citata da un ragazzo che è solo una comparsa nell’omicidio di. Non è Valerio Del Grosso, che ha sparato, non è il complice Paolo Pirino, non è lo spacciatore Marcello De Propis o l’amico Giuseppe Princi. E non è nemmeno Anastasia Kylmenyk, il cui ruolo, in tutto questo, è ancora molto incerto. Lui si chiama Costanzo Marino Munoz. È uno studente, è cileno elo conosceva perché condividevano la passione per le moto. Nella sua deposizione racconta degli ultimi contatti conla sera del 23 ottobre: «Alle ore 22.30 ho ricevuto sul mio cellulare, tramite applicazione, un messaggio da parte di, il quale mi comunicava che era in compagnia della sua fidanzata Anastasiya e che mi invitava a raggiungerlo per bere una birra al pub di via Bartoloni» Poi si scoprirà che tutto il gruppo, anche Anastasia e i killer, ...

ricpuglisi : Lo #Sdeng di @marcocanestrari e @BiondoNik a @casaleggio sulla raccolta di dati Facebook in stile Cambridge Analyti… - lucfontana : Come funziona il Mes (via @Corriere) - marattin : Mi fate capire come funziona l’informazione in questo paese? Un politico può fare un’affermazione palesemente falsa… -