ARROW - Recensione 8x07 Purgatory

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Buongiorno tesori! Come state? Siete sopravvissuti a questo mid season finale? Io non proprio.Questa è una di quelle puntate che potrei riassumere con una sola parola: lacrime. Più accuratamente, con tre: lacrime a fiumi. Lian Yu non è mai una passeggiata, né per i personaggi dentro il telefilm né per noi che guardiamo da fuori. Ma questa volta, ragazzi, è stata molto più dura delle altre. Vediamo perché. L'obiettivo della settimana è costruire un'arma semi nucleare (plutonio, stella nana e chi più ne ha più ne metta) per affrontare la crisi imminente. (Ma voi avete realizzato che inizierà già domenica?! Perché io ancora no!!). Quale posto migliore del Purgatorio per farlo? Purgatorio che, per colpa di Prometheus, sta più o meno saltando in aria e non contento ha anche riportato in vita gente morta e stecchita, tra cui - per fortuna - anche Yao Fei. Sapevo di tanti grandi ...

