Andrea Dal Corso in lacrime sui social | l’appello ai fan

velvetgossip

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Non è la prima volta cheDal, storico volto di Uomini e Donne e personaggio tra i più amati emersi dal dating show di Maria De Filippi, utilizza a scopi umanitari il proprio attivissimo profilo Instagram. Solo recentemente, il personaggio televisivo di scuola Mediaset si era mobilitato per lanciare l’allarme in merito all’alluvione veneziana; ora, una storia dai toni drammatici ha ritratto Dalin, intento a chiedere l’aiuto dei fan in merito ad un fatto di cronaca tristemente noto. Appello pubblico diDalper riportare in Italia la salma di Marilena Corrò: “Il figlio è un mio amico, aiutiamolo insieme” Ad aver richiamato l’interventodiDalè stata l’uccisione di Marilena Corrò. La donna, italiana originaria di Treviso, è stata trovata picchiata a morte a Capo Verde; trasferitasi in ...

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Andrea Mantegna, Ecce homo, 1500-1502, Musée JacquemartAndré, Parigi. “Andrea Mantegna… - romeoagresti : @GoalItalia #Sarri: '#DeLigt migliorato con #Barzagli? Andrea è una risorsa, anche perché è stato un difensore stra… - bmazza70 : RT @OperaDuomoFi: Ecco l'anteprima di come si presenterà la sala del Paradiso del museo dal #9dicembre. Col restauro e la collocazione dell… -