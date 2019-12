blogo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La travagliatissima esperienza televisiva di, che ha accompagnato il telespettatore, praticamente, per tutto il 2019, si è chiusa questa sera, giovedì 5 dicembre 2019, con l'ultima puntata delloLive - Questa è la storia... (già Aspettando...) e con l'attodel discusso (ma anche dello snobbato) cartone animato sul quale il Molleggiato avrebbe voluto che si riversassero tutte le attenzioni ma che, purtroppo per lui, non si è rivelato così.L'esperienza disi è chiusa senza (ulteriori): ciò cheo Celentano aveva da dire al proprio pubblico, l'ha proferito durante la prima puntata del secondo ciclo di, andata in onda cinque settimane fa. Il Molleggiato non ha rincarato la dose e, accettando il recente Tapiro D'Oro di Striscia la Notizia con sportività e autoironia, praticamente ha messo un punto sulla spinosa questione ...

SmorfiaDigitale : Adrian, Celentano chiude lo show con Marco Mengoni. Finale all insegna della mus... - infoitcultura : Adrian chiude con uno show natalizio, un velo di tristezza, zero polemiche e un finale apocalittico - xpsicomarco : RT @AleJustOne: Ultima puntata di #Adrian e si chiude col botto ?? #Adriano e #Mengoni -