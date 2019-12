X Factor 2019 | Tiziano Ferro ospite della semifinale stasera su Sky!

movieplayer

(Di giovedì 5 dicembre 2019)dicembre alle 21.15 su Sky arriva ladi X: ospitie il pianista siriano Aeham Ahmad. Ladi Xarrivasu Sky con super: ultimo scoglio per poter accedere alla finale, solo 4 dei 5 concorrenti ancora in gara potranno coronare il sogno di calcare il palco del talent al Mediolanum Forum di Assago. La situazione vede avvantaggiato Samuel che ha in gara due componentisua squadra: Booda e Sierra sono infatti i Gruppi che si giocano l'ingresso alla finale. Gli altri giudici hanno tutti un concorrente a testa: Mara per i suoi Over schiera Eugenio Campagna, Malika per gli Under Uomini ha Davide Rossi, Sfera Ebbasta per ...

Agenzia_Ansa : X Factor, Tiziano Ferro ospite della semifinale X Factor Italia #XF13 #ANSA - XFactor_Italia : Domani sera @francescacheeks torna a trovarci! #XF13 - Carmela_oltre : RT @Blogdelledonne: Malika Ayane: «Se sei donna e dura ti dicono che hai il ciclo o sei isterica» - LetteraDonna -