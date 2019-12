Qualcomm presenta Snapdragon 865 | 765 e 765G

windowsinsiders

(Di giovedì 5 dicembre 2019), in occasione del secondo giorno del Tech Summit 2019, ha svelato le specifiche dei nuovi chipdi fascia alta: 865, 765 e865 Il nuovo processore destinato agli smartphone di fascia alta è realizzato con un processo produttivo a 7 nanometri ed è abbinato al modem X55 5G. Dovrebbe garantire un aumento delle prestazioni di circa il 25% rispetto al predecessore e i driver della GPU, Adreno 650, potranno essere aggiornati tramite il Play Store. Principali caratteristiche CPU: Kryo 585 – octa-core fino a 2.84 GHz – 64-bit. GPU: Adreno 650 – API Vulkan 1.1 e DX12. Connettività: modem X55 5G e supporto per Wi-Fi 6 (802.11ax) Memoria: LPDDR5 fino a 2750 MHz – LPDDR4x fino a 2133 MHz. Multimedialità: foto fino a 200 Megapixel e video 8K (30fps). Display: 4K a 60 Hz, QHD+ a 144 Hz e supporto per HDR10 e HDR10+.765 e ...

