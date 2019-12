PS4 Pro è stato un esperimento per il ciclo vitale di PS5 | secondo Sony

eurogamer

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Come ben sappiamo, PlayStation 4 Pro è stata pubblicata a fine 2016 e pubblicizzata come l'opzione migliore per giocarsi i vari titoli PS4. Per questo è stata dotata di una GPU da 4.2 teraflops e molte altre modifiche. Durante il 25esimo compleanno di PlayStation, Masayasu Ito (Executive Vice President of Hardware Engineering and Operation) ha dichiarato che PS4 Pro èuna sorta di test per ildi PS5:"In passato ilper una nuova piattaforma era da 7 a 10 anni, tuttavia vista la rapida evoluzione della tecnologia talesi è ridotto da 6 a 7 anni. Non possiamo completamente stare al passo con i miglioramenti tecnici, quindi l'idea è cambiare l'hardware e introdurre avanzamenti tecnici. Questo è quello che volevamo fare, e PS4 Pro è stata un test che abbiamo lanciato a metà deldi PS4."Leggi altro...

