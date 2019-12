Invece di consegnare i pacchi | li ruba | Playstion | iPad e computer trovati a casa del

fanpage

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Emmanuel Lamont Reggin Jr., lavoratore stagionale per UPS, nascondeva iscaricati dal camion vicino ai bidoni della spazzatura della filiale della compagnia presso Miami-Dade. Così facendo era riuscito ad appropriarsi di console, tablet, laptop ed altri oggetti tecnologici. A tradirlo le immagini di videosorveglianza.

