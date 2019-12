Il Mattino | per il dopo Ancelotti | De Laurentiis pensa a Reja o Prandelli

ilnapolista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ilscrive della ricerca, da parte di De, del successore di. E fa i nomi di. “Defa fatica a trovare un traghettatore fino a giugno (Gattuso non sarebbe interessato a una simile proposta ma magari, ora ct dell’Albania, osì)”., nonostante i messaggi di fiducia che gli vendono dal presidente e da Giuntoli, sa che il clubgià a come sostituirlo. “Gli indizi inducono are che nel club sia iniziata una riflessione su come il tecnico abbia gestito la squadra fin qui”. Non si è aperto un processo, ma una riflessione su come uscire da questa situazione sì. Continua il quotidiano: “Qualcuno suggerisce il ritorno di Francesco Sinatti, il preparatore atletico di Sarri: manon accetterebbe un simile innesto in uno staff tecnico da lui blindato. Si va avanti ...

LaStampa : 'Mi dà appuntamento per le undici del mattino a casa sua Iole Mancini, 99 anni, partigiana, una delle migliaia di a… - _MiBACT : Grande successo per l’edizione di dicembre della #domenicalmuseo. Oggi, sin dalle prime ore del mattino, è stata re… - ItalyinALB : Arrivano i primi aiuti dall'Italia mentre il presidio della @GDF italiana a #Durazzo partecipa sin dalle prime ore… -