Gesesa | premiate le scuole che hanno partecipato ad “H2SCHOOL”

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Si è tenuta oggi la mostra e Premiazione dellechead H2SCHOOL 2019, il progetto diper la scuola in collaborazione con il comitato UNICEF di Benevento e il patrocinio del Comune di Benevento. Presenti levincitrici: I.C. di POnte che si è aggiudicata il primo posto; I.C.Vanvitelli di Airola, che si è aggiudicata il secondo posto. L’Istituto Paritario De La Salle di Benevento terzo classificato; Il Convitto Nazionale P. Giannone di Benevento che si aggiudicata il quarto posto e l’ I.C. Bianchi di San Bartolomeo in Galdo quinto posto. H2SCHOOL ci sarà anche per il 2020, con una novità: lo spettacolo di educazione ambientale sarà per il prossimo anno incentrato sulla Raccolta Differenziata, ecco perché a premiare una scuola è stato invitato l’Amministratore Unico di ASIA Benevento Donato ...

