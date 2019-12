Coppa Italia – Cagliari-Sampdoria 2-1 | le pagelle di CalcioWeb | più che Ragatzu sembra un

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019), ledi– Ilbissa il successo di lunedì scorso contro lae vola agli ottavi di. Dopo il 4-3 rifilato ai blucerchiati in campionato arriva il 2-1 di stasera a testimoniare il momento magico della squadra di Maran, che pur imbottita di seconde linee ha mostrato buone trame di gioco. In gol i due attaccanti dei sardi, Cerri e. Per laa segno Gabbiadini. Grande prestazione di Ragaztu (gol e assist per lui) e Lykogiannis, costante e qualitativo nella spinta sulla fascia, bene anche Cerri. In alto la FOTOGALLERY., ledi(4-3-1-2): Olsen 6.5; Cacciatore 6, Walukiewicz 6, Klavan 6.5, Lykogiannis 7.5; Ionita 7, Oliva 6.5, Deiola 6; Castro 6.5 (75′ Nainggolan 6); Cerri 7.5 (84′ Joao Pedro sv),8 (88′ Nandez sv)....

