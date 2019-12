U&D | Tina boccia proposta di Riccardo a Ida | ' Il matrimonio non risolve le

U&D Trono Over - Tina Cipollari avvisa Gemma : 'Attenta - Juan ti spezzerà il cuore' : Non smette di far discutere la frequentazione tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano: a quasi un mese di distanza dal loro primo incontro negli studi di Uomini e Donne, la dama e il cavaliere sembrano più affiatati e uniti che mai. A non credere nel futuro di questa coppia, però, sono in tanti, in primis Tina Cipollari: intervistata dalla rivista 'Adesso', l'opinionista ha avvertito la torinese perché secondo lei presto riceverà l'ennesima ...

U&D - registrazione del 27 novembre : Tina si scaglia contro Veronica ritenendola falsa : Mercoledì 27 novembre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne e riguardante i giovani del Trono Classico. A tenere banco, ancora una volta, un acceso diverbio tra la tronista Veronica Burchielli e Tina Cipollari, con quest'ultima che darà della falsa alla giovane, così come accaduto nell'ultima registrazione. Secondo quanto riportato dal sito di anticipazioni 'Il Vicolo delle news', Veronica esprimerà la volontà di abbandonare il ...

U&D Over - Tina mette 'like' alle foto di Juan Luis su IG : i dispetti a Gemma continuano : La "guerra" tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non finisce con lo spegnimento delle telecamere: le due protagoniste di Uomini e Donne, infatti, coltivano il loro astio anche nella quotidianità. La bionda opinionista, in particolare, ha deciso di provocare la rivale mettendo "mi piace" a tutte le foto che Juan Luis Ciano stanno pubblicando su Instagram da quando partecipa alla trasmissione. Tina provoca Gemma avvicinandosi all'amato Juan La ...

U&D trono over - anticipazioni 27 novembre : Valentina Autiero discute con Simone : Andrà in onda oggi 27 novembre la terza ed ultima parte del trono over di Uomini e Donne, che poi cederà il passo al trono classico. Dopo aver assistito al dramma di Riccardo e Ida che hanno scelto di lasciarsi e alla discussione tra Samuel e Anna, la puntata di oggi non sarà da meno quanto a diverbi: Valentina Autiero, scoprendo alcuni particolari su come procede la conoscenza di Simone con Valentina Fabri, si infurierà e scoppierà in lacrime. ...

U&D - spoiler del 27 novembre : Armando dice di aver passato la notte con Valentina F : Mercoledì 27 novembre andrà in onda il terzo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over. Secondo quanto riportano le anticipazioni pubblicate su Witty tv, nel corso della nuova puntata vedremo al centro dello studio Armando Incarnato il quale continua la sua frequentazione con la bionda Veronica. Nella discussione tra i due, si intrometterà Valentina F. e da qui partirà una acceso diverbio che porterà Incarnato a rivelare ...

Spoiler U&D over registrazione 23 novembre : Armando dice che Valentina ha baciato Simone : Secondo le ultime anticipazioni del Trono over di Uomini e Donne (il people show di Mediaset in onda su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi) ci saranno molte novità e colpi di scena in questi giorni e assisteremo a delle puntate molto movimentate. In particolare, il cavaliere Armando Incarnato durante la registrazione delle puntata che vedremo probabilmente la prossima settimana ha raccontato come procede la sua frequentazione con ...

Anticipazioni U&D - Armando su Valentina F. : 'Abbiamo trascorso una notte insieme' : Nello studio di Uomini e donne è tempo di nuove confessioni e di colpi di scena che non passeranno certamente inosservati. Le Anticipazioni che arrivano dalla registrazione del trono over di ieri, 23 novembre, rivelano che ci saranno delle importanti novità che riguarderanno in primis Armando, il quale si lascerà andare ad una confessione del tutto inaspettata sul suo rapporto con Valentina F. Il cavaliere, reduce dal 'due di picche' che gli è ...

Spoiler U&D - 23 novembre : Gemma sorprende Juan Luis - Armando tra Veronica e Valentina : Oggi, sabato 23 novembre, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over: dopo una pausa di circa due settimane, i protagonisti della versione "senior" di Uomini e Donne sono tornati a raccontare le loro novità sentimentali. Il blog "Il Vicolo delle News" fa sapere che Gemma Galgani e Juan Luis Ciano sono felicissimi: lei gli ha regalato un cuore con 120 post-it, lui ha rifiutato di conoscere altre signore. Doppio "scoop", invece, su ...

U&D - anticipazioni registrazione 20 novembre : Tina accusa Veronica di essere falsa : Il 20 novembre 2019 è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne dove l'attenzione iniziale si è concentrata sulla nuova tronista della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi: stiamo parlando di Veronica Burchielli. Scendendo nei dettagli delle anticipazioni, quest'ultima è stata accusata dall'opinionista Tina Cipollari di fingersi diversa da quello che sarebbe veramente. Ovviamente la ragazza ha subito ...

Anticipazioni U&D - Tina Cipollari scuote Veronica : ‘Chi sei realmente?’ : Continuano a tenere banco la polemica legata al nuovo ruolo di tronista da parte di Veronica Burchielli. La giovane durante la nuova registrazione del 20 novembre è stata attaccata duramente da Tina Cipollari. Con tutta probabilità a Uomini e Donne la vita dell‘ex corteggiatrice sarà tutt’altro che facile. Con il rifiuto ad Alessandro Zarino, la ragazza è stata oggetto di numerose critiche. Addirittura sul web, c'è chi ha ipotizzato un vero e ...

U&D over - Ida piange ancora per Riccardo e Tina sbotta : 'Non sono fatti l'uno per l'altra' : Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne trono over che ha avuto come protagonisti Ida e Riccardo, i quali si sono ritrovati al centro dello studio per un nuovo atteso confronto. Anche questa volta, però, come testimoniato dai filmati postati sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Canale 5, la situazione non è migliorata e i due non sono riusciti a trovare un punto d'incontro. La stessa ...

Spoiler U&D del 18 novembre : la Galgani gelosa di Tina - Platano e Guarnieri in crisi : Lunedì 18 novembre, a partire dalle 14:45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata, come ogni inizio settimana, al Trono Over. Stando alle anticipazioni pubblicate sul sito Witty tv, al centro della puntata ci sarà ancora una volta, la dama storica Gemma Galgani, la quale comincerà ad avere le prime incomprensioni con Juan Luis. La dama torinese, rimasta affascinata sin da subito dal cavaliere di origini ...

Sara Affi Fella - ex U&D - lancia una nuova frecciatina : 'Persone hanno fatto peggio di me' : La puntata di Uomini e donne di ieri 15 novembre è stata seguita con grande attenzione dal pubblico del programma, incuriosito dal 'no' di Veronica Burchielli ad Alessandro Zarini e dal conseguente trono proposto alla corteggiatrice. Anche diversi volti noti del dating show hanno commentato l'accaduto: tra di essi Sara Affi Fella, colei che lo scorso anno era stata smascherata per avere continuato a frequentare Nicola Panico mentre partecipata ...

U&D Trono Over - 11 novembre : 'Crisi emozionale' per Gemma - Tina chiama il medico : È un siparietto tutto da ridere quello che è andato in scena oggi, 11 novembre, tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: la settimana di Uomini e Donne, infatti, è cominciata con le belle novità che riguardano la vita sentimentale della dama del Trono Over. Quando ha rivisto in studio Juan Luis, la torinese sembra non aver capito più nulla: tra risate e tremore, la protagonista del dating-show è stata soccorsa da un dottore. Gemma già innamorata di ...