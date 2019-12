Sulla riforma della prescrizione la maggioranza è ancora divisa

Governo diviso Sulla riforma della prescrizione : A un mese dall'entrata in vigore delle nuove norme sulla prescrizione, è scontro tra Pd e M5s sulla riforma Bonafede. Con i magistrati che avvertono: senza interventi organici e strutturali "produrrà squilibri". E i riflettori si spostano sull'Aula di Montecitorio che lunedì sarà chiamata a votare la richiesta di esame con urgenza della proposta di legge di Forza Italia che mira a stoppare l'attuazione delle nuove norme, abrogando la legge ...

Secondo i magistrati “la riforma Sulla prescrizione da sola potrebbe creare squilibri” : A un mese dall'entrata in vigore della riforma della prescrizione arrivano le critiche sul testo fortemente voluto dal Movimento Cinque Stelle. E l'Associazione nazionale magistrati sottolinea le stesse preoccupazioni espresse anche dal Pd: "La riforma della prescrizione, svincolata dall’insieme di riforme strutturali necessarie ed inserita incidentalmente nel testo della cosiddetta legge Spazzacorrotti, rischia di produrre squilibri ...

Guido Alpa boccia l'allievo Conte Sulla riforma della prescrizione. Perché non è d'accordo : sulla riforma della prescrizione nei processi penali, che sta causando forti attriti tra Pd e Movimento 5 stelle, si è espresso il giurista e accademico Guido Alpa, maestro di Giuseppe Conte, con il quale condivideva uno studio legale (un rapporto che ha dato adito a numerosi sospetti, per different

Prescrizione - il Pd insiste Sulla richiesta di rinvio della riforma : “Da Bonafede garanzie non soddisfacenti” : L’appello del berlusconiano Enrico Costa per bloccare l’entrata in vigore della norma sulla Prescrizione, non è caduto nel vuoto. Il Pd, tra i partiti evocati dall’autore della legge che potrebbe cancellare con un rapido colpo di penna la riforma del Guardasigilli, ha risposto con una nota che le rassicurazioni del ministro della Giustizia “non sono soddisfacenti”. I dem insistono compatti sulla richiesta di rinvio ...

Carceri - polemiche Sulla riforma dell’ordinamento. Antigone : “Troppo potere agli agenti”. Dap : “Più organizzazione” : Sostituisce due parole: dove c’è “direttore” comparirà “comandante di reparto”. In questo modo sarà modificato l’ordinamento penitenziario italiano. L’effetto che avrà? Alcune funzioni che in passato spettavano al primo ora passeranno al secondo. Come il compito di sanzionare gli agenti che si comportano in modo scorretto o quello di autorizzare l’uso delle armi all’interno delle Carceri. A prevederlo è il decreto legislativo sul ...

Prescrizione - il muro del Pd Sulla legge che salva politici e colletti bianchi. La minaccia a Bonafede : cancellare la riforma con FI : Nessuno vuole chiamarla minaccia, meno ancora accettano la parola ricatto. Tutti, a parole, sperano di trovare un punto d’incontro. Ma il senso di quello che emerge dall’ultimo vertice sulla giustizia sembra essere proprio quello: se Pd e Movimento 5 stelle non si metteranno d’accordo sulla riforma del processo penale, i dem potrebbero pure votare la proposta di Enrico Costa. Cioè il ddl presentato in commissione Giustizia dal ...

Anche Patuelli contro il governo : "Banche non informate Sulla riforma del Mes" : “Non so niente, ho letto stamattina i giornali, leggo sull’Huffington post ma sono materie sulle quali il mondo bancario italiano non è stato messo al corrente”. Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, scende dalle nuvole. Parlando con i giornalisti a Bruxelles, a margine di un incontro, Patuelli in sostanza si sfoga. E’ arrabbiato con il governo che, dice, non ha informato il sistema bancario della riforma ...

Fumata nera Sulla prescrizione Ok alla riforma del processo civile : Via libera alla riforma del processo civile dal vertice di maggioranza sulla giustizia che si è svolto a palazzo Chigi, ma ancora nessun accordo sull'istituto della prescrizione Segui su affaritaliani.it

Giustizia - nuova fumata nera Sulla prescrizione. Ok alla riforma civile : Il Guardasigilli Alfonso Bonafede e non cede sull'entrata in vigore della sua legge (prescrizione “morta” dopo il primo grado) a gennaio 2020

Conte pronto al veto Sulla riforma del Fondo Salva-Stati : Quando la riforma del Meccanismo europeo di stabilità ri-planerà sul tavolo dei leader al Consiglio europeo di dicembre, l’Italia si riserva di dire no. No, se non sarà una riforma “in una logica di pacchetto”, come chiesto da Giuseppe Conte al consiglio europeo di giugno e come spiegato dallo stesso premier al Parlamento italiano il 21 giugno scorso, nell’informativa prima di incontrare i leader ...

Paolo Becchi Sulla riforma segreta del Mes : "Se fosse vero Conte rischierebbe almeno 5 anni di reclusione" : Se quanto emerso su Giuseppe Conte e il patto segreto stipulato con l'Unione Europea fosse vero, il premier incapperebbe in grossi guai. Il rischio, per aver gestito la riforma del Mes in totale segretezza, è "la reclusione non inferiore a 5 anni". Parola di Paolo Becchi, che sul suo profilo Twitter

Salvini e Meloni attaccano Conte : “complotti e tradimento” Sulla riforma europea del Mes : "Se qualcuno ci infila in questa gabbia del Mes, i titoli di Stato rischiano di valere sempre meno. Se qualcuno ha firmato all'oscuro del popolo e del Parlamento lo dica adesso, altrimenti sarà alto tradimento e per i traditori in pace e guerra il posto giusto è la galera": durissime le parole di Matteo Salvini, che ha accusato Giuseppe Conte di aver ratificato la riforma sul Meccanismo di stabilità europeo senza aver informato il Parlamento. ...

Nord-Sud - dialogo tra sordi. Provenzano - Toti e Fontana litigano Sulla riforma delle Autonomie : “Non è detto che oggi qui dobbiamo litigare”. È strano vedere Giuseppe Provenzano, siciliano e ministro per il Sud, attorniato da Attilio Fontana e Giovanni Toti, governatori nordisti del centrodestra. “Il Sud attiva il 15% del Pil del Nord - tende la mano il giovane ministro - Siamo in un momento in cui gli investimenti nel Sud sono i più bassi della storia repubblicana. E al Nord non siamo messi ...