Spegnere le escavatrici via Gps | l’idea per fermare il disboscamento in Amazzonia

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Rio delle Amazzoni (credits: Alexander Gerst, Flickr.com – CC) L’annus horribilis per l’ha reso di drammatica attualità le immagini già viste negli anni Ottanta, quando carovane di veicoli meccanici avanzavano per costruire l’autostrada che tagliava in due la foresta. Il tutto con il benestare del governo, che ha fatto spallucce di fronte alle critiche dei leader globali. La deforestazione è aumentata del 278% nel giugno 2019 secondo le statistiche dell’Inpe , l’Istituto brasiliano per la ricerca spaziale. “Ma l’avidità di legname fa sì che ci siano sempre meno alberi”, accusa Raoni Metuktire, leader dei Kayapò, popolazione nativa originaria del Brasile Centrale. Una comunità balzata agli onori delle cronache per la strenua resistenza opposta anni fa, quando nel territorio che occupano da millenni è stato scoperto l’oro. Il popolo guerriero che non disdegna ...