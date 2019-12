Quando non sono 007 ho finalmente la licenza di farvi ridere tutti

L’ex collaboratore di Ancelotti : «Non è buon segno Quando le notizie escono dallo spogliatoio» : Giorgio Ciaschini, storico collaboratore di Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della situazione del Napoli e della gestione della squadra da parte dell’allenatore «quando le notizie escono fuori dallo spogliatoio non è un buon segno e questo prescinde da Ancelotti, vuol dire che qualcosa non funziona. Detto questo, non credo che Ancelotti non faccia vedere video e non prepari la squadra per la partita. ...

Atalanta - le parole di Duvan Zapata spaventano i tifosi nerazzurri : “non so dire Quando tornerò in campo” : L’attaccante colombiano, fuori da 50 giorni per un problema muscolare alla gamba destra, ha ulteriormente allungato i tempi del suo rientro in campo I tempi di recupero si allungano, Duvan Zapata continua a rimanere in infermeria nonostante siano passati ben cinquanta giorni dal problema muscolare che lo ha fermato durante il match tra Colombia e Cile. Foto Gian Mattia D’Alberto – LaPresse Uno stiramento di primo grado ...

"Quando avevo 7 anni ho sconfitto la leucemia - non bisogna mai perdere la speranza" : La storia di Alessio D'Ettorre, 27enne di Chieti, che la scorsa settimana si è laureato campione regionale di pugilato: "Nei...

Vagabondo entra in un ristorante e la cameriera invece di cacciarlo si offe di pagare lei il pranzo - Quando l’uomo finisce di pranzare e va via la cameriera non può credere a ciò accade : Una cameriera di un ristorante in Texas, Maria, un giorno ha visto entrare nel locale dove lavorava un Vagabondo dall’aspetto molto trascurato e sporco. l’uomo è entrato nel locale e si è messo a sedere. Nessuno degli altri clienti voleva sedersi vicino a lui e nessuno dei camerieri voleva servirlo anche perché emanava un cattivo odore invece la cameriera Maria gli si è avvicinata e gli ha detto che poteva ordinare tutto ciò che voleva e poi ...

Dua Lipa non avverte gli ex fidanzati Quando pubblica una canzone che parla di loro : "Ovviamente no" The post Dua Lipa non avverte gli ex fidanzati quando pubblica una canzone che parla di loro appeared first on News Mtv Italia.

Domeniche bestiali – Quando è troppo è troppo : il telecronista non si contiene dopo l’azione più brutta della storia del calcio : Il liscio nel calcio è materiale diffusissimo: la Gialappa’s ha dedicato al genere una bellissima rubrica, con papere e gesti goffi del massimo campionato. Ma infilarne quattro o cinque nella stessa azione è pura magia: una magia che solo il calcio dilettantistico può regalare. In questo caso magia che arriva da Maratea, seconda categoria della Basilicata. Da Maratea alla Sardegna: mari splendidi, spiagge di sabbia…e sabbia che sui ...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Quando scrivere aiuta a lavorare meglio : scrivere è importante e può essere di aiuto anche sul lavoro. Basta pensare ad almeno quattro vantaggi che si potrebbero ottenere

Garrison Rochelle a Vieni da me : "Mio padre non mi ha mai detto ‘ti voglio bene’. Quando iniziai a ballare mi tolse tutto" : “Mio padre non mi ha mai detto ‘ti voglio bene’. Quando iniziai a ballare mi tolse tutto”, a confessarlo è Garrison Rochelle, ballerino e coreografo americano protagonista di tanti varietà e programmi televisivi italiani. Ospite di Caterina Balivo durante la trasmissione di Rai Uno Vieni da me, l’artista ha ripercorso il suo passato in maniera commossa..“Vivevo in Texas, in una ...

Iraq : non cessa la protesta contro il governo - già 300 morti da Quando è iniziata : Il popolo continua a scendere in piazza in Iraq per chiede a gran voce che il governo si dimetta e annunci elezioni anticipate: i manifestanti si fanno uccidere dai proiettili, piuttosto che mollare o cedere a quelle che reputano false promesse da parte del presidente Barham Saleh e dai leader dei principali partiti. La polizia spara sui manifestanti, usa i gas lacrimogeni, eppure i dimostranti non si fermano, conquistano punti strategici della ...

Quando svuota il sacchetto di concime che aveva acquistato trova un essere vivente che non riesce a riconoscere ma decide di allevarlo per capire cosa è : Un contadino aveva acquistato un sacchetto di concime come faceva spesso per coltivare la sua terra. Un giorno, Quando l’ha svuotato nel terreno, ha visto che con il concime usciva anche una strana creatura vivente così piccola che stava comodamente nella sua mano. L’uomo, nonostante la sua esperienza, non riusciva proprio a capire cosa fosse ma decise, comunque, di tenerlo con se e di allevarlo. Giorno dopo giorno capì che ...

Tennis - Roger Federer : “Non ho un piano sul futuro - non sono fino a Quando continuerò” : Roger Federer ha chiuso il suo anno da n.3 del mondo del Tennis, preceduto dai suoi grandi rivali Rafael Nadal e Novak Djokovic. Lo svizzero si è tolto la soddisfazione di raggiungere quota 103 titoli vinti in carriera nella sua Basilea, in un anno in cui le delusioni non sono mancate: una su tutta la finale persa a Wimbledon contro Djokovic. Ecco che la domanda è sempre la stessa: fino a quando l’elvetico giocherà? Le sue intenzioni per ...

Nove anni dal delitto Yara - Quando ancora non avevamo sentito parlare di Ignoto 1 : Era il 26 Novembre 2010 quando Yara Gambirasio faceva il suo ultimo allenamento nella palestra del Centro Sportivo di Brembate di Sotto. Nove anni, tre sentenze e un numero infinito di servizi televisivi e articoli di giornale sono passati dal delitto che ha coniato un nuovo modo di fare indagini. E mentre il sorriso di Yara sbiadisce alle nostre spalle, ci prepariamo al prossimo caso mediatico, intonsi nella nostra avida ricerca di ...

Furia Miguel Pezzella contro Di Carmine : “Gesto antisportivo - deve stare fuori fino a Quando German non tornerà in campo” : “Spero che molti siano d’accordo con me. Credo serva una valutazione del giudice sportivo che analizzi bene la situazione avvenuta in Hellas Verona-Fiorentina, dal momento che ha provocato l’uscita dal campo anzitempo di German. Penso che Di Carmine debba restare fuori fino a quando German non tornerà in campo. Per me è stato un gesto antisportivo“. Recita questo il messaggio su Instagram di Miguel Pezzella, padre ...